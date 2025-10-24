Canadá disposto a novas negociações comerciais quando 'EUA estiver pronto'

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, declarou nesta sexta-feira (24) que seu país está pronto para dar continuidade às negociações comerciais quando os Estados Unidos estiverem preparados, depois que o presidente americano, Donald Trump, anunciou o fim dos diálogos.

O magnata republicano decidiu na quinta-feira cancelar as tratativas comerciais com o Canadá após acusar as autoridades do país vizinho de manipular um discurso do ex-presidente Ronald Reagan em uma campanha publicitária contra as tarifas.

Antes de viajar à Ásia, Carney não mencionou diretamente a mudança de postura de Trump, mas disse que as conversas bilaterais demonstraram "progresso". "Estamos prontos para retomar esse progresso e construir sobre esse progresso quando os americanos estiverem preparados", acrescentou.

O Canadá deve "se concentrar no que podemos controlar e aceitar o que não podemos. Não podemos controlar a política comercial dos Estados Unidos", disse aos jornalistas na pista antes de embarcar em um voo para participar de duas cúpulas regionais na Ásia.

"É uma situação em que os Estados Unidos têm tarifas contra cada um de seus parceiros comerciais", adicionou Carney, que reiterou a sua intenção de estreitar relações comerciais com outras nações.

Canadá e Estados Unidos integram, junto com o México, um mesmo bloco comercial, o T-MEC.

