Primeiro quadro 'A Magia Negra' de Magritte é leiloado por € 10,7 milhões em Paris

24/10/2025 12:16

O primeiro dos famosos quadros "A Magia Negra" do artista belga René Magritte foi vendido nesta sexta-feira (24) em um leilão da Sotheby's, em Paris, por 10,7 milhões de euros (cerca de 66,8 milhões de reais), anunciou a casa de leilões.

É um recorde para um quadro desta série, no qual se vê um corpo feminino representado entre metade corpo e metade céu, e que se tornou mítico na obra do artista surrealista, indicou a Sotheby's à AFP.

A tela, pintada em 1934 e adquirida diretamente do artista em 1935 por seus antigos proprietários, é a primeira versão desta série, cujo valor era estimado entre 5 e 7 milhões de euros (entre aproximadamente 31,2 e 43,7 milhões de reais).

O recorde anterior de leilão para um quadro da série "A Magia Negra" foi em 2015 na Christie's, em Nova York, com um preço de 6,7 milhões de dólares (cerca de 26 milhões de reais, na cotação da época), afirmou.

