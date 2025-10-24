Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Guatemala pede ajuda aos EUA para capturar membros de gangues foragidos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/10/2025 12:04

compartilhe

SIGA

O governo da Guatemala anunciou, nesta sexta-feira (24), que solicitará uma equipe de especialistas do FBI dos Estados Unidos para tentar recapturar os líderes da gangue Barrio 18, que fugiram da prisão há duas semanas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em 12 de outubro, o governo revelou a fuga de 20 membros da Barrio 18 — declarada uma organização "terrorista" por ambos os países — da prisão de Fraijanes II, perto da capital. 

"Uma das minhas primeiras ações como ministro será solicitar hoje mesmo a colaboração do governo dos Estados Unidos para enviar uma equipe do FBI de especialistas em gangues e foragidos para nos auxiliar na busca pelos 16 membros da gangue (ainda) à solta", disse o novo ministro da Segurança, Marco Antonio Villeda, em entrevista coletiva ao lado do presidente Bernardo Arévalo.

ec/mis/mr/aa

Tópicos relacionados:

eua gangues guatemala prisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay