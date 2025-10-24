Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Dezessete colombianos detidos em prisões da Venezuela foram libertados

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/10/2025 11:40

compartilhe

SIGA

Dezessete colombianos detidos em diversas prisões venezuelanas foram libertados e serão levados para seus locais de origem, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia nesta sexta-feira (24). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Venezuela registra diversas denúncias de violações de direitos humanos e prisão política após a controversa reeleição do presidente Nicolás Maduro em julho de 2024. 

"Após meses de diálogo e coordenação diplomática, o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia (...) garantiu a libertação de um primeiro grupo de 17 colombianos que estavam detidos em diversas prisões venezuelanas", afirma o comunicado. 

Bogotá não reconheceu a vitória de Maduro pelo terceiro mandato consecutivo, mas manteve os canais diplomáticos com a Venezuela abertos. 

Ambos os países fortaleceram os laços diante da ofensiva militar dos Estados Unidos no Caribe e no Pacífico, com ataques mortais a supostas embarcações do tráfico de drogas. 

Maduro afirmou que 50 colombianos identificados como "mercenários" estão presos na Venezuela. A diplomacia colombiana pede a libertação dos detidos. 

Organizações de direitos humanos também denunciam abusos e a falta de garantias judiciais para os detidos na Venezuela. 

"Continuaremos trabalhando com as autoridades venezuelanas para que nenhum colombiano fique desprotegido. A diplomacia também se expressa por meio de gestos humanitários", afirma o boletim.

lv/dg/aa/yr

Tópicos relacionados:

colombia diplomacia prisao venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay