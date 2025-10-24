Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

OMS pede abertura de corredores médicos para transferir pacientes de Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/10/2025 10:52

compartilhe

SIGA

A abertura de corredores médicos para transferir pacientes da Faixa de Gaza significaria um "ponto de inflexão" para as 15 mil pessoas que necessitam de tratamento fora do território devastado pela guerra, afirmou nesta sexta-feira (24) a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A OMS apoiou a transferência médica de quase 7.800 pacientes desde que a guerra entre Israel e Hamas em Gaza eclodiu em outubro de 2023, o que destruiu a infraestrutura sanitária do estreito território palestino.

O cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos entrou em vigor em 10 de outubro e, desde então, a OMS conseguiu realizar uma missão de evacuação médica. Esta missão chegou a transferir 41 pacientes críticos e 145 acompanhantes.

Rik Peeperkorn, representante da OMS nos territórios palestinos, pediu para que todos os cruzamentos de Gaza com Israel e Egito fossem abertos durante o cessar-fogo, tanto para transferências médicas como para a entrada de ajuda humanitária.

"Estamos preparados para aumentar [as transferências] até um mínimo de 50 pacientes por dia mais acompanhantes, como fizemos durante o cessar-fogo anterior", declarou Peeperkorn em videoconferência em Jerusalém.

No ritmo atual, a retirada das 15 mil pessoas que necessitam de tratamento fora de Gaza, entre elas 4 mil crianças, se prolongaria por aproximadamente uma década, advertiu Peeperkorn.

"É necessário abrir todos os corredores médicos" insistiu, incluindo aqueles que conduzem aos hospitais da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, como acontecia antes da guerra.

"É vital e é a rota mais rentável. Se essa rota for aberta, realmente será um ponto de inflexão", destacou. 

Abrir a passagem fronteiriça de Rafah para o Egito para transferências médicas diárias permitiria que os pacientes recebessem tratamento lá ou fossem levados para outros países.

Segundo a OMS, desde que a guerra começou mais de 700 pessoas morreram enquanto aguardavam ser transferidas por motivos médicos.

rjm/nl/sag/rnr/jmo/aa

Tópicos relacionados:

conflito gaza israel oms palestinos paz saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay