Explosão em estação de trem na Ucrânia deixa quatro mortos e 12 feridos

Um homem detonou um artefato explosivo em uma estação de trem no norte da Ucrânia nesta sexta-feira (24), matando três pessoas e a si mesmo, informaram as autoridades.

Três mulheres — uma agente da guarda de fronteira e dois civis — morreram na explosão, que ocorreu durante uma verificação de documentos em uma plataforma da estação de trem, informou a guarda de fronteira ucraniana em um comunicado.

"A explosão foi causada por um homem durante uma verificação de documentos em uma área controlada na estação ferroviária de Ovruch", na fronteira com Belarus, informou o serviço de fronteira nas redes sociais.

O homem, de 23 anos, também morreu enquanto era atendido em uma ambulância após a explosão, acrescentou.

A mídia ucraniana noticiou que ele havia detonado uma granada, mas um porta-voz do Ministério do Interior da Ucrânia disse à AFP que não era possível confirmar o tipo de artefato.

Uma imagem do local publicada no Telegram pelo serviço da guarda de fronteira ucraniano mostrou equipes de resgate ajudando as vítimas da explosão na plataforma.

O homem havia sido detido recentemente por tentar deixar o país ilegalmente, informou o serviço de guarda de fronteira.

