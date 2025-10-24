Assine
George Clooney aborda a passagem do tempo em 'Jay Kelly'

24/10/2025 08:06

George Clooney está mais inclinado a olhar para o futuro do que para o passado, ao contrário de seu personagem em "Jay Kelly", o introspectivo drama da Netflix que chega aos cinemas em novembro.

"Não estou realmente pronto para olhar para trás e me conformar com isso, eu meio que gosto de olhar para frente e ver o que vem por aí", declarou o ator de 64 anos à AFP na quinta-feira (23), na premiere do filme no Festival do American Film Institute (AFI), em Hollywood.

Dirigido por Noah Baumbach, "Jay Kelly" aborda a crise emocional que um ator famoso (Clooney) enfrenta após 30 anos de carreira. 

Obcecado por fortalecer a relação com as filhas, ele arrasta seu dedicado empresário (Adam Sandler) e sua assessora de imprensa (Laura Dern) em uma viagem para a Europa. 

Durante a viagem, Jay reflete sobre a solidão, seus erros e acertos e sobre o preço do sucesso.

"É sobre cada um de nós e o sacrifício que você faz ao aceitar um trabalho, quando não pode estar ao lado das pessoas que ama", disse Clooney. 

O ator, no entanto, que assim como seu personagem teve uma sólida carreira na televisão e no cinema, declarou que se sente "sortudo o suficiente" por ter amigos e pessoas que ama ao seu redor.

"Então não me sinto tão isolado como ele", afirmou.

Adam Sandler também destacou como o filme aborda a passagem do tempo. "Ver alguém passar de uma jovem estrela do cinema para um homem que fez isso por muitos anos, e observar como ele envelhece diante das câmeras, é interessante de assistir", disse o ator de 59 anos. 

O projeto, no entanto, não o deixou melancólico. "Eu não olho para trás pensando no trabalho que gostaria de ter feito. Eu digo... o tempo está passando, vamos garantir que aproveitemos tudo, fora dos filmes, família e coisas assim", disse.

O filme estará disponível na plataforma Netflix em 5 de dezembro. 

O Festival AFI prossegue até o dia 26 de outubro.

