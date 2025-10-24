Nova primeira-ministra do Japão promete linha dura com estrangeiros

A nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, prometeu nesta sexta-feira (24) uma postura severa com a violação das leis por parte da população estrangeira, embora tenha reconhecido que o país precisa de mão de obra migrante devido ao envelhecimento demográfico.

A líder conservadora, a primeira mulher a governar o Japão, também afirmou que acredita em levar sua aliança com os Estados Unidos a "novos patamares" e em acelerar o aumento dos gastos com defesa diante das atividades militares da China, Coreia do Norte e Rússia.

Diante do declínio demográfico no Japão, o segundo país mais envelhecido do mundo depois de Mônaco, Takaichi admitiu que "alguns setores precisam de mão de obra estrangeira".

Em sua campanha para a liderança do Partido Liberal Democrático (PLD), a política de 64 anos adotou um discurso de linha dura contra os migrantes e o crescente número de turistas estrangeiros, cujo comportamento às vezes incomoda a população local.

"Embora tracemos uma linha clara de distância para a xenofobia, o governo responderá de maneira resoluta a tais atos", declarou em seu primeiro discurso de política geral.

Takaichi receberá no domingo (26) em Tóquio o presidente americano Donald Trump, com quem espera construir uma "relação de confiança" e elevar a aliança entre Japão e Estados Unidos a "novos patamares".

A chefe de Governo também fez um alerta em seu discurso sobre as atividades militares da China, Coreia do Norte e Rússia, que representam uma "grave preocupação".

Takaichi afirmou que deseja acelerar o aumento dos gastos militares para alcançar 2% do PIB ainda neste ano fiscal, quando a meta era alcançar o percentual em 2027-2028.

