Seul cita possibilidade considerável de reunião Kim-Trump

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/10/2025 06:12

O ministro da Unificação da Coreia do Sul disse nesta sexta-feira (24) que há uma possibilidade "considerável" de uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, durante uma visita do americano à península na próxima semana.

A Coreia do Norte parece estar "prestando atenção aos Estados Unidos e vários indícios (...) sugerem uma possibilidade considerável de um encontro", disse Chung Dong-young à imprensa.

A imprensa dos Estados Unidos informou que funcionários do governo discutiram, em caráter privado, a organização de uma reunião entre Trump e Kim, que tiveram três encontros durante o primeiro mandato do republicano. 

O último encontro entre os dois aconteceu em 2019 na zona desmilitarizada que divide as duas Coreias. Mesmo sem anúncios oficiais, durante a semana as autoridades sul-coreanas restringiram as visitas turísticas à região de fronteira.

Trump disse que gostaria de se encontrar novamente com o líder norte-coreano, possivelmente ainda este ano.

Kim declarou no mês passado que tem "boas lembranças" de Trump e está aberto a conversar, caso o governo dos Estados Unidos pare de exigir que a Coreia do Norte renuncie ao seu arsenal nuclear.

O ministro sul-coreano Chung pediu aos dois presidentes que não desperdicem a oportunidade.

