México entrega a EUA chinês detido em Cuba acusado de tráfico de fentanil (governo)

AFP
Repórter
23/10/2025 23:40

Um cidadão chinês acusado de narcotráfico detido em Cuba foi entregue à Justiça dos Estados Unidos, informou nesta quinta-feira (23) o governo mexicano, que fez a gestão de sua extradição e entrega com Havana.

Zhi Dong Zhang, que em julho escapou da prisão domiciliar no México, foi transferido para autoridades americanas com mediação do governo e da Procuradoria-Geral, informou o secretário de Segurança mexicano Omar García Harfuch.

sem/cjc/rpr

