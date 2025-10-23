México entrega a EUA chinês detido em Cuba acusado de tráfico de fentanil (governo)

Um cidadão chinês acusado de narcotráfico detido em Cuba foi entregue à Justiça dos Estados Unidos, informou nesta quinta-feira (23) o governo mexicano, que fez a gestão de sua extradição e entrega com Havana.

Zhi Dong Zhang, que em julho escapou da prisão domiciliar no México, foi transferido para autoridades americanas com mediação do governo e da Procuradoria-Geral, informou o secretário de Segurança mexicano Omar García Harfuch.

