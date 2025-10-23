'Fora daqui': nova-iorquinos protestam contra batidas anti-imigração

Centenas de nova-iorquinos marcharam indignados para protestar contra as batidas de agentes federais contra vendedores ambulantes, parte da campanha cada vez mais agressiva do presidente Donald Trump contra imigrantes em situação irregular.

Agentes mascarados costumam circular pelos corredores do edifício 26 Federal Plaza, em Manhattan, onde imigrantes que tentam permanecer nos Estados Unidos comparecem a audiências judiciais.

Na terça-feira, os oficiais foram até Chinatown, no centro da cidade, e prenderam nove homens africanos suspeitos de estarem no país ilegalmente, em uma operação que o Departamento de Segurança Interna afirmou ter como alvo produtos falsificados.

Quatro pessoas que tentaram impedir as prisões também foram detidas, mas acabaram liberadas sem acusação formal.

O diretor da Agência de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE), Todd Lyons, afirmou que as prisões em Nova York devem aumentar, já que a cidade é considerada um "santuário", o que significa que a polícia local não colabora com as autoridades federais.

Lorelei Crean, de 18 anos, uma das manifestantes, alertou que os agentes do ICE "estão tomando o controle em todo o país".

"Agora chegaram a Nova York, e aqui está Nova York dizendo que o ICE precisa sair da cidade", declarou.

Líderes políticos e religiosos participaram de uma coletiva nesta quinta-feira ao lado da presidente do Conselho Municipal, Adrienne Adams.

"Estamos unidos para enviar uma mensagem clara à administração Trump: tirem as mãos da cidade de Nova York. Parem de ameaçar nossa segurança pública e nossa economia", disse Adams.

Desde o retorno de Trump à Casa Branca, a Guarda Nacional foi enviada para várias cidades governadas por democratas, como Los Angeles, Washington e Memphis.

"Nova York não quer nem precisa de ocupação militar ou federal", acrescentou Adams.

As batidas contra imigrantes dominaram o debate entre os candidatos à Prefeitura de Nova York nesta quarta-feira.

Os três postulantes — o democrata Zohran Mamdani, o ex-governador Andrew Cuomo e a republicana Curtis Sliwa — se opuseram às operações federais contra imigrantes na cidade.

As eleições municipais estão marcadas para 4 de novembro.

