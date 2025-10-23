Trump diz que Israel 'não fará nada' com Cisjordânia
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (23) que Israel "não fará nada" com a Cisjordânia, depois que legisladores israelenses aprovaram projetos de lei que abrem caminho para a anexação do território ocupado.
"Não se preocupem com a Cisjordânia, Israel não fará nada com a Cisjordânia", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca, quando foi perguntado se estava preocupado com as votações do parlamento israelense.
