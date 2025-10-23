Obra monocromática de Klein bate recorde de mais de € 18 milhões em leilão

Uma obra monocromática de Yves Klein foi vendida em um leilão nesta quinta-feira (23) em Paris por 18,4 milhões de euros (115 milhões de reais), incluindo os custos do leilão, "um recorde na França para o artista", indicou a Christie's.

Esse quadro, chamado California (IKB 71), pintado pelo artista francês em Paris em 1961 e leiloado pela primeira vez, "se situa entre as obras mais importantes de Yves Klein já colocadas no mercado", disse a casa de leilões em comunicado.

Klein, que faleceu em 1962 com apenas 34 anos, patenteou o tom ultramarino da tinta espessa especial que desenvolveu para suas obras e nomeou essa mistura de resina sintética, mate e pigmento de "International Klein Blue" ou IKB.

