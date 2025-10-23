Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Putin promete continuar o 'diálogo' e descarta impacto significativo das sanções

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/10/2025 13:58

compartilhe

SIGA

O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu nesta quinta-feira (23) continuar o "diálogo" após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar o adiamento do encontro planejado entre os dois países na Hungria para encerrar a guerra na Ucrânia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O diálogo é sempre uma alternativa melhor ao confronto, às disputas e, principalmente, à guerra", disse Putin, citado por agências de notícias russas. 

O presidente ameaçou uma resposta contundente caso o território russo seja atacado com mísseis Tomahawk dos EUA, um tipo de arma que a Ucrânia solicitou a Washington.

"Se esse tipo de armamento for usado para atacar o território russo, nossa resposta será contundente, para não dizer surpreendente", alertou. 

Sobre as recentes sanções impostas pelos Estados Unidos contra duas grandes petroleiras russas, Putin descreveu a medida como "grave", mas descartou um impacto significativo na economia. 

"Elas terão consequências, mas não um impacto significativo em nosso bem-estar econômico", afirmou o presidente. 

Putin descreveu essas restrições como uma "tentativa de exercer pressão", mas se declarou confiante, afirmando que é "impossível" substituir os hidrocarbonetos russos no mercado internacional.

bur/an/mb/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay