Internacional

Republicanos alertam para possível caos nos aeroportos dos EUA devido ao shutdown

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
23/10/2025 13:46

Legisladores republicanos alertaram, nesta quinta-feira (23), sobre o possível caos nos aeroportos dos Estados Unidos devido à paralisação prolongada do governo (shutdown), que ameaça se estender até novembro. 

A paralisação parcial de serviços não essenciais do governo federal entrou em sua quarta semana, e os republicanos do presidente Donald Trump e a oposição democrata enfrentam crescente pressão para pôr fim ao impasse. 

Mais de 60.000 controladores de tráfego aéreo e funcionários da Administração de Segurança dos Transportes (TSA) estão trabalhando sem remuneração. 

O governo alertou que o aumento do absenteísmo pode gerar caos nos aeroportos. 

"Estamos entrando na temporada de férias e no auge da temporada de futebol americano. Esta é a época mais movimentada de viagens nos Estados Unidos", disse o presidente da Câmara de Representantes, Mike Johnson, em coletiva de imprensa. 

A paralisação mais longa do governo ocorreu durante o primeiro mandato de Trump, em 2019, e durou 35 dias. 

O absenteísmo de milhares de funcionários de aeroportos que disseram estar doentes em vez de ir trabalhar sem receber pagamento foi um dos motivos pelos quais Trump encerrou a paralisação.

ft/jz/dg/aa

Tópicos relacionados:

aviacao economia eeuu politica

