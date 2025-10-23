Assine
Homem condenado no Alabama será executado com gás nitrogênio

23/10/2025 13:46

Um preso condenado à morte por assassinar um homem por dívida de drogas, ateando fogo nele, será executado com gás nitrogênio nesta quinta-feira (23) no Alabama, sul dos Estados Unidos.

Anthony Boyd, de 54 anos, que sempre afirmou inocência, foi condenado à morte em 1995 pelo assassinato, dois anos antes, de George Huguley, de 32 anos. 

Sua execução está prevista para 20h00 (horário de Brasília) em uma prisão estatal localizada em Atmore.

Este ano ocorreram 39 execuções nos Estados Unidos, o maior número desde 2013.

Do total de execuções, quatro foram por hipoxia de nitrogênio, que consistem em bombear gás nitrogênio em uma máscara facial, o que provoca a asfixia do indivíduo.

O uso do gás nitrogênio como método de pena capital foi denunciado por especialistas das Nações Unidas como cruel e desumano, comparável a uma forma de "tortura".

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados dos EUA enquanto outros três (Califórnia, Oregon e Pensilvânia) têm moratórias em vigor.

