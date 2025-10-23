Recordista mundial da maratona, Ruth Chepngetich é suspensa por 3 anos por doping

A atleta queniana Ruth Chepngetich, que em outubro de 2024 quebrou o recorde mundial da maratona (2h09m56s), foi suspensa por três anos por doping, após um teste positivo para hidroclorotiazida, um diurético proibido, informou a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) nesta quinta-feira (23).

"A AIU suspendeu Ruth Chepngetich por três anos a partir de 19 de abril de 2025 pelo uso de uma substância proibida", escreveu o órgão, que já havia suspendido a queniana provisoriamente em julho. Seus resultados a partir de 14 de março de 2025 foram anulados, mesmo que ela não tenha corrido desde então.

Em outubro de 2024, em Chicago, Ruth Chepngetich quebrou o recorde mundial em quase dois minutos, cruzando a linha de chegada em duas horas, nove minutos e 56 segundos.

Em comunicado publicado no momento do anúncio da suspensão provisória, em meados de julho, a AIU explicou que teve conhecimento do resultado positivo do exame de Chepngetich no dia 3 de abril de 2025.

Embora a atleta tenha afirmado repetidamente que não conseguia explicar o resultado positivo do teste, "Chepngetich mudou sua versão em 31 de julho, lembrando-se repentinamente de ter ficado doente dois dias antes do resultado positivo. Ela disse que havia tomado remédios da empregada doméstica sem verificar se continham substâncias proibidas", detalhou a AIU em seu comunicado nesta quinta-feira.

O órgão antidoping acrescenta que, em um primeiro momento, decidiu por uma suspensão de quatro anos (dois a mais que a punição mínima prevista) devido a esta "imprudência" considerada "dificilmente crível". Mas depois de a queniana admitir sua culpa, a suspensão foi reduzida para três anos.

A hidroclorotiazida é um diurético proibido pela Agência Mundial Antidoping que pode ser usado para mascarar a presença de outras substâncias proibidas na urina.

Campeã mundial de maratona em 2019, Ruth Chepngetich venceu a Maratona de Chicago três vezes (2021, 2022 e 2024) e não corre desde 9 de março de 2025, na Meia Maratona de Lisboa (2º lugar em 1h06m20s).

