Internacional

Técnico dos Blazers e armador do Heat são presos em caso de apostas ilegais

AFP
AFP
Repórter
23/10/2025 13:10

O técnico do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, foi preso em meio a uma investigação sobre apostas ilegais, informou a imprensa dos Estados Unidos nesta quinta-feira (23).

O armador do Miami Heat Terry Rosier também foi preso em um caso de apostas separado, mas relacionado, segundo as emissoras ABC e CBS.

Citando fontes da polícia, a ABC informou que a prisão de Billups, de 49 anos, estava vinculada a uma operação ilegal de poker ligada à máfia.

Segundo a CBS, o diretor do FBI Kash Patel fará um anúncio sobre as prisões em Nova York.

Billups, que como jogador foi astro do Detroit Pistons, se aposentou em 2014 e comanda os Blazers há cinco anos.

Por sua vez, Rozier, de 31 anos, está há 11 na NBA, depois de ter sido a 16ª escolha do Boston Celtics no Draft de 2015.

Na quarta-feira, ele não disputou o primeiro jogo do Heat na temporada regular.

Um jogador da NBA, Jontay Porter, do Toronto Raptors, foi banido da liga no ano passado por estar envolvido em um escândalo de apostas.

