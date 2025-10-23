Messi renova com o Inter Miami 

A liga americana de futebol (MLS) anunciou nesta quinta-feira (23) a renovação de Lionel Messi com o Inter Miami, o que garante que o astro argentino estará em atividade durante a Copa do Mundo do ano que vem.

"Leo Messi continuará sendo jogador da MLS pelo Inter Miami", escreveu a conta oficial da competição na rede social X, sem dar mais detalhes.

O vínculo anterior de Messi, de 38 anos, com o Inter termina em dezembro e será renovado até o final da temporada 2028, sem opção de extensão, disse à AFP uma fonte próxima às negociações.

Se cumprir integralmente o novo contrato, o craque argentino continuará jogando até os 41 anos.

Messi, que já declarou que o Inter Miami será seu último clube, ainda não confirmou publicamente sua participação na Copa do Mundo de 2026, na qual a Argentina defenderá o título.

O camisa 10 vinha negociando há meses a renovação de um contrato que nesta temporada lhe rendeu um salário de US$ 20,4 milhões (cerca de R$ 110 milhões na cotação atual).

É de longe o maior da MLS e não inclui outras receitas provenientes de acordos como o da Apple TV+, a plataforma que transmite a liga americana mundialmente.

Messi também tem garantida, após sua aposentadoria, uma participação na propriedade do Inter Miami, franquia com apenas cinco anos de história que viveu uma completa transformação depois da chegada do argentino, em meados de 2023.

