Pesquisa online, um campo de batalha para os gigantes da IA

As empresas tecnológicas que competem pela liderança na inteligência artificial estão decididas a transformar a forma como as pessoas pesquisam na web, desafiando o domínio do navegador Chrome, coração do império da Google.

Os chatbots, que começaram como assistentes impulsionados pela IA, se fundiram gradualmente com os navegadores da web e puderam explorar de maneira independente a Internet para proporcionar respostas detalhadas.

A OpenAI lançou o último ataque esta semana com o lançamento do que seu diretor executivo, Sam Altman, chamou de navegador da web impulsionado por IA, construído em torno do ChatGPT.

Durante uma demonstração, os membros da equipe da OpenAi fizeram com que o navegador Atlas elaborasse uma lista de compras para um jantar baseado em um prato específico e no número de convidados.

O Atlas junta-se ao Comet, da Perplexity, ao Edge com o Copilot da Microsoft e aos recém-chegados Dia e Neon nesta nova geração de híbridos de chatbot e navegador.

"Tantos serviços e aplicativos são baseados em navegadores que faz todo o sentido ter um agente de IA atuando no navegador", disse Avi Greengart, analista sênior da Techsponential.

Enquanto os primeiros assistentes de IA simplesmente respondiam perguntas, o foco mudou para permitir que eles atuassem como "agentes", realizando tarefas de forma independente no computador ou online, como marcar horários, fazer reservas ou pedir pizza.

No entanto, os criadores de IA estão ansiosos para assumir o papel do navegador e simplificar as interações dos usuários com a web.

"Costumávamos baixar muitos aplicativos em nossos computadores", disse Evan Schlossman, diretor da SuRo Capital. "Agora não baixamos tantos programas; as coisas estão migrando para o navegador".

"Acho que eles não querem mudar muito a experiência central", disse Greengart. "Um agente de IA seguindo você e oferecendo ajuda sempre que você faz algo provavelmente não é adequado para todos".

- Google tem o controle -

Apesar da sua destreza em relação à IA, a Google ainda não apostou completamente em recursos de agente no Chrome comparáveis aos que seus concorrentes promovem.

O gigante da internet adicionou resumos de IA que fornecem resultados a partir de consultas online e oferece a opção de usar um "Modo IA" para pesquisas com recursos avançados de raciocínio.

O Chrome atualmente representa mais de 70% do mercado dos navegadores e o nome "Google" se converteu em sinônimo de busca.

O diretor executivo da Futurum Group, Daniel Newman, não vê a mudança desse cenário a curto prazo, dado o uso profundamente enraizado do Chrome nos estilos de vida modernos.

No entanto, Thomas Thiele, sócio da consultora Arthur D. Little, disse que a OpenAI poderia ganhar uma vantagem ao combinar o que aprende das trocas entre o ChatGPT e as pessoas com o navegador Atlas.

"Ao reunir esta informação, pode ter mais pistas do que nunca sobre as pessoas", explicou Thiele. "Teríamos ao menos uma alta probabilidade de ver o nascimento de um novo Google aqui".

Mais conhecimentos sobre as pessoas podem ser traduzidos em uma melhor orientação para os anúncios online, a principal fonte de receita do Google

- Definindo o amanhã -

Ao tomar o controle do navegador, uma empresa de IA poderia definir como as pessoas irão interagir com a tecnologia no futuro, sugere Thiele.

"A longo prazo, o navegador não é necessariamente onde tudo acontece", disse Newman, e apontou que os óculos inteligentes ou outros dispositivos portáteis para interagir com a internet poderiam ganhar popularidade.

"Estamos moldando o comportamento; conquistar os usuários onde eles estão atualmente será crucial para essa participação de mercado a longo prazo pela qual todos estão lutando", afirmou.

