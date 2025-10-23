Assine
OMS: reconstruir o sistema de saúde de Gaza exige pelo menos US$ 7 bilhões

23/10/2025 11:22

Reconstruir o sistema de saúde em Gaza exigirá pelo menos 7 bilhões de dólares (37 bilhões de reais), afirmou nesta quinta-feira (23) a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Não há hospitais que funcionem plenamente em Gaza e apenas 14 dos 36 estão operacionais. Há uma escassez crítica de medicamentos essenciais, equipamentos e profissionais de saúde", declarou à imprensa o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"O custo total para reconstruir o sistema de saúde de Gaza será de pelo menos 7 bilhões de dólares", acrescentou.

