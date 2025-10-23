Assine
Fome em Gaza não diminuiu desde a trégua e a situação segue 'catastrófica', alerta OMS

AFP
Repórter
23/10/2025 11:22

A fome em Gaza não diminuiu desde que a trégua entrou em vigor e a ajuda que entra no território palestino continua sendo insuficiente, denunciou a Organização Mundial de Saúde nesta quinta-feira (23). 

"A situação permanece catastrófica, porque o que chega não é suficiente", declarou aos jornalistas o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "A fome não diminui, porque não há alimentos suficientes", acrescentou. 

Tópicos relacionados:

conflito fome gaza israel palestinos saude

