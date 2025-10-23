Assine
Pelo menos 10 mortos por explosão em fábrica do centro da Rússia

23/10/2025 09:59

Pelo menos 10 pessoas morreram e 12 desapareceram devido à explosão ocorrida na quarta-feira em uma fábrica no centro da Rússia, anunciou nesta quinta-feira (23) o governador da região de Cheliabinsk, Alexei Teksler.

"De acordo com as últimas informações, dez pessoas faleceram em uma explosão em uma fábrica em Kopeisk", indicou Teksler no Telegram. Outros 12 funcionários estão desaparecidos, detalhou.

Ainda não foi determinada a causa da explosão, que provocou um incêndio que foi controlado na quinta-feira.

A fábrica produzia explosivos para as Forças Armadas, informaram os meios de comunicação russos.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram uma bola de fogo subindo ao céu durante a noite e lançando brasas em todas as direções.

"Não é um ataque de drone", afirmou o governador, embora a Justiça tenha anunciado a abertura de uma investigação criminal.

Cinco pessoas foram hospitalizadas em estado grave, duas delas em um centro de tratamento de queimaduras graves, acrescentou o governador.

Em resposta à ofensiva em grande escala lançada pela Rússia na Ucrânia em fevereiro de 2022, Kiev tem atacado regularmente instalações industriais russas com drones.

Kopeisk, onde residem cerca de 150.000 habitantes, está localizada a aproximadamente 1.600 km da Ucrânia. A cidade está na periferia da capital regional Cheliabinsk e abriga diversas instalações industriais.

