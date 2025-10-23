Zelensky aplaude 'mensagem forte' das sanções dos EUA contra Moscou

As sanções dos Estados Unidos contra a Rússia enviam uma "mensagem forte" ao presidente russo, Vladimir Putin, para que acabe com a guerra, comemorou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta quinta-feira (23) em uma cúpula europeia em Bruxelas.

Tanto a União Europeia (UE) quanto o presidente americano, Donald Trump, anunciaram na véspera novos pacotes de sanções contra o setor petrolífero russo pela invasão da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

"É uma mensagem forte e necessária de que a agressão não ficará sem resposta", escreveu Zelensky na rede social X.

"É muito importante", acrescentou à imprensa ao chegar à reunião de líderes da UE.

Os esforços de Trump para encerrar o conflito não produziram resultados. Nesta quinta-feira, pelo menos três pessoas morreram por bombardeios russos na Ucrânia, duas delas jornalistas, informaram autoridades e o canal de mídia local Freedom TV.

Trump havia adiado a imposição de novas restrições contra a Rússia por meses, mas sua paciência se esgotou depois que os planos para realizar outra cúpula com Putin em Budapeste fracassaram.

As sanções dos EUA incluem o congelamento de todos os ativos da Rosneft e da Lukoil nos Estados Unidos, assim como a proibição de todas as empresas americanas de fazer negócios com essas duas gigantes petroleiras russas.

As penalidades fizeram os preços do petróleo dispararem mais de 5% ao meio-dia nas bolsas de valores europeias nesta quinta-feira, alimentando temores de tensões no fornecimento do ouro negro.

"Vemos esta medida como totalmente contraproducente", disse Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

"Nosso país desenvolveu uma forte imunidade às restrições ocidentais e continuará desenvolvendo com confiança seu potencial econômico, incluindo seu potencial energético", acrescentou.

A China declarou que "se opõe" às sanções americanas.

A UE também anunciou uma nova bateria de sanções para pressionar a Rússia a encerrar sua ofensiva de três anos e meio no país vizinho. As sanções europeias têm como alvo principal a frota fantasma de petroleiros usada pela Rússia para escapar das sanções ocidentais.

O comércio de petróleo atribuído a essa frota fantasma representa "mais de 30 bilhões de euros" (35 bilhões de dólares ou 188 bilhões de reais) para o orçamento e as finanças da Rússia, "entre 30% e 40% de seu esforço de guerra" contra a Ucrânia, denunciou o presidente francês, Emmanuel Macron.

A maior pressão coletiva sobre Moscou poderia "mudar os cálculos de Putin" e "levá-lo à mesa de negociações" com vistas a um cessar-fogo, estimou o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

"Estou absolutamente convencido disso, talvez não hoje ou amanhã, mas conseguiremos", afirmou durante sua visita à Casa Branca.

ob/jca/pt/sag/dbh/aa/fp