Vice-presidente americano afirma que Israel não vai anexar a Cisjordânia

Israel não anexará a Cisjordânia, afirmou nesta quinta-feira (23) o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, um dia após uma votação preliminar do Parlamento israelense sobre dois projetos de lei que preparam o caminho para a anexação do território palestino.

"Se foi uma manobra política, foi uma manobra política muito estúpida e eu, pessoalmente, me sinto um pouco ofendido", disse Vance ao encerrar sua visita a Israel.

"A política do governo Trump é que a Cisjordânia não será anexada por Israel e esta continuará sendo a nossa política", acrescentou.

bur-al/emp/cm/sag/pb/dbh/fp