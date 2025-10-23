O novo Astérix, de viagem à Lusitânia, sai à venda em 25 países

"Astérix na Lusitânia", a 41ª história em quadrinhos do aventureiro gaulês, será lançada nesta quinta-feira (23) em 19 idiomas e cerca de 25 países, transportando os leitores para Portugal durante a época do Império Romano.

Seis décadas após sua criação, pelas mãos de René Goscinny e Albert Uderzo, "o gaulês irredutível" viaja para Lusitânia, um dos poucos rincões do Império Romano que ainda não havia visitado.

Acompanhado por Obélix e o cão Ideafix, Astérix parte em missão para Lusitânia para salvar um pequeno produtor de garum -- um molho de peixe fermentado -- acusado de ter envenenado César e que está prestes a ser enviado à cova dos leões.

Brigas, golpes baixos, especialidades locais, um encontro com César... Os dois autores, o roteirista Fabcaro e o desenhista Didier Conrad, misturaram neste novo livro todos os ingredientes tradicionais das aventuras dos dois gauleses.

"Adicionamos algo muito específico do povo português, a saudade, essa espécie de melancolia um pouco fatalista", explica Fabrice Caro, conhecido como Fabcaro, à AFP.

Obélix sente-se especialmente desconcertado pela saudade, entre a depressão e a alegria. E os romanos perdem a vontade de lutar ao ouvir a melancolia do fado, a música tradicional portuguesa.

Para ilustrar a saudade, Conrad aplica uma receita "simples": "Desenho um olhar um pouco triste acompanhado de um pequeno sorriso".

Como é tradição a cada dois anos, o livro é lançado dois meses antes do Natal, com uma tiragem de cinco milhões de exemplares em cerca de 25 países. Está traduzido em 19 idiomas e dialetos, como inglês, espanhol e alemão, mas também em catalão, basco e galego.

