Kermit tenta tranquilizar visitantes da feira Art Basel em Paris após roubo no Louvre

Um sapo Kermit gigante e inflável é a estrela da feira de arte contemporânea Art Basel, realizada esta semana na capital francesa abalada pelo roubo espetacular de joias no Louvre.

"Kermit the Frog, Even" é um boneco inflável de 20 metros do artista venezuelano-americano Alex Da Corte, conhecido por suas instalações e vídeos imersivos. O sapo é exibido com a cabeça murcha, a pedido do artista.

O famoso boneco verde do "The Muppet Show" está em exposição há vários dias na luxuosa Place Vendôme, onde ficam famosas joalherias.

Kermit sucede o cogumelo gigante do ano passado, obra do artista alemão Carsten Höller, e a onda do artista suíço Urs Fischer em 2023.

Sua cabeça foi desinflada como "uma forma de homenagear a emissora pública americana PBS", que transmitiu "The Muppet Show" na década de 1970 e agora "enfrenta cortes drásticos no orçamento", disse Clément Delépine, diretor da Art Basel Paris, à AFP.

Esta é a quarta edição organizada em Paris pela suíça Art Basel, que realiza uma série de feiras de arte contemporânea ao redor do mundo.

Mais de 200 galerias de cerca de 40 países participam do evento principal, que acontece de sexta-feira a domingo sob a cúpula de vidro do Grand Palais, em Paris.

Poucos dias após o roubo espetacular de oito joias imperiais e reais do Museu do Louvre, os organizadores da Art Basel querem tranquilizar os participantes.

"A segurança de nossos expositores, visitantes e equipes é uma prioridade absoluta", afirmaram os organizadores, que planejam "uma operação de segurança abrangente" em "estreita colaboração com as autoridades".

Além do evento principal no Grand Palais, obras monumentais foram instaladas em todo o centro de Paris como parte de um programa público gratuito.

