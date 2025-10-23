Assine
Internacional

Papa e rei Charles III rezam juntos em cerimônia histórica

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/10/2025 07:41

O rei Charles III se tornou nesta quinta-feira (23) o primeiro monarca britânico a rezar publicamente com um papa, segundo uma transmissão ao vivo da imprensa do Vaticano de uma cerimônia liderada por Leão XIV.

Na posição de monarca, Charles é o governador supremo da Igreja da Inglaterra, que foi criada há 500 anos quando o rei inglês Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica Romana. O serviço religioso aconteceu na Capela Sistina.

bur-cmk/jra/pb/dbh/fp

Tópicos relacionados:

diplomacia gb igreja realeza religiao vaticano

