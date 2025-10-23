Petróleo opera em alta após sanções dos Estados Unidos contra Rússia

Os preços do petróleo operavam em alta expressiva nesta quinta-feira, de mais de 5%, impulsionados pelos anúncios de sanções dos Estados Unidos às duas maiores petrolíferas russas, Rosneft e Lukoil, que poderiam limitar a oferta no mercado.

Às 9h20 GMT (6h20 de Brasília), o preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em dezembro, operava em alta de 5,05%, a 65,75 dólares. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega no mesmo mês, avançava 5,18%, a 61,53 dólares.

Na Ásia, os preços do petróleo subiram quase 3% nesta quinta-feira.

Trump anunciou as sanções na quarta-feira em Washington, após declarar que as conversas com seu homólogo russo, Vladimir Putin, para acabar com a guerra na Ucrânia "não levam a lugar nenhum".

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, pediu aos aliados dos Estados Unidos que se unam às sanções.

