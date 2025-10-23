Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Petróleo opera em alta após sanções dos Estados Unidos contra Rússia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/10/2025 07:05

compartilhe

SIGA

Os preços do petróleo operavam em alta expressiva nesta quinta-feira, de mais de 5%, impulsionados pelos anúncios de sanções dos Estados Unidos às duas maiores petrolíferas russas, Rosneft e Lukoil, que poderiam limitar a oferta no mercado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Às 9h20 GMT (6h20 de Brasília), o preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em dezembro, operava em alta de 5,05%, a 65,75 dólares. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega no mesmo mês, avançava 5,18%, a 61,53 dólares.

Na Ásia, os preços do petróleo subiram quase 3% nesta quinta-feira.

Trump anunciou as sanções na quarta-feira em Washington, após declarar que as conversas com seu homólogo russo, Vladimir Putin, para acabar com a guerra na Ucrânia "não levam a lugar nenhum".

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, pediu aos aliados dos Estados Unidos que se unam às sanções.

pml/ode/er/pb/dbh/fp

Tópicos relacionados:

energia mercado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay