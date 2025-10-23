Assine
Suprema Corte de Israel adia audiência sobre pedido de acesso para a imprensa em Gaza

23/10/2025 06:53

A Suprema Corte de Israel adiou nesta quinta-feira (23) a audiência sobre um pedido apresentado por meios de comunicação internacionais em Israel e nos territórios palestinos que exige o acesso independente de seus jornalistas a Gaza.

Desde o início da guerra em outubro de 2023, as autoridades israelenses impedem que repórteres estrangeiros entrem no território palestino devastado. Apenas alguns profissionais foram levados a Gaza, em visitas estritamente controladas pelos militares.

Nesta quinta-feira, a Suprema Corte iniciou a análise do recurso apresentado pela Associação de Imprensa Estrangeira (FPA), mas o procurador-geral reconheceu que "a situação mudou" e solicitou mais 30 dias para examinar as circunstâncias. 

A data para a próxima audiência não foi definida.

Antes da audiência, a presidente da FPA, Tania Kraemer, disse: "Esperamos muito tempo por este dia".

"É o momento de Israel suspender o bloqueio e permitir que façamos o nosso trabalho ao lado de nossos colegas palestinos", acrescentou.

A FPA, que representa centenas de jornalistas estrangeiros, começou a pedir acesso independente a Gaza pouco depois do início do conflito, provocado pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. 

Os pedidos foram repetidamente ignorados pelas autoridades israelenses.

Um jornalista da AFP integra o conselho diretor da FPA. A organização Repórteres Sem Fronteiras também se uniu ao pedido da FPA.

