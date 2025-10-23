Apuração ratifica vitória de Paz no 2º turno da Bolívia

A autoridade eleitoral da Bolívia concluiu na quarta-feira (22) a apuração oficial dos votos do segundo turno presidencial e confirmou a vitória do senador de centro-direita Rodrigo Paz, que assumirá o posto de chefe de Estado em 8 de novembro.

Paz, economista de 58 anos, obteve 54,96% dos votos válidos, mais de 3,4 milhões de sufrágios. O outro candidato, o ex-presidente de direita Jorge Quiroga, recebeu 45,04% dos votos.

Com a eleição, Paz encerra uma era de 20 anos de governos socialistas iniciada por Evo Morales (2006-2019) e que prosseguiu com Luis Arce (2020-2025).

Em meio a uma profunda crise econômica provocada pela escassez de divisas, o filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) prometeu cortes drásticos nos gastos públicos, em particular nos subsídios aos combustíveis que esgotam suas reservas líquidas internacionais.

Paz venceu em seis dos nove departamentos do país de 11,3 milhões de habitantes, especialmente na região oeste.

Ele teve uma vitória expressiva no departamento de La Paz, onde registrou sua maior votação: 66%. Paz foi menos votado que Quiroga em Santa Cruz, o departamento mais rico do país, e em Tarija, terra natal de sua família.

Algumas horas antes do anúncio, Jorge Quiroga declarou em uma entrevista coletiva que aconteceram "erros" na contagem dos votos, mas reconheceu que não afetam a vitória de Paz.

A Justiça Eleitoral rejeitou as alegações.

gta-jac/mas/fp