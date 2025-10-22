Califórnia mobilizará Guarda Nacional para distribuir comida

O estado da Califórnia enviará a Guarda Nacional para ajudar a distribuir refeições aos americanos que passam necessidades em meio à paralisação administrativa do governo federal, conhecida como "shutdown".

Centenas de milhares de servidores federais em todo o país não estão recebendo salário enquanto democratas e republicanos em Washington discutem o orçamento nacional, o que deixa muitas famílias em dificuldades para cobrir seus gastos.

Os pagamentos a alguns dos americanos mais pobres, incluídos os populares cupons de alimentos (food stamps) -- um programa de assistência nutricional --, também estão prestes a expirar se não houver um acordo nos próximos dias.

O governador do estado, Gavin Newsom, disse que acionaria a Guarda Nacional para o tipo de trabalho que essa força já realizou durante a pandemia de covid-19, quando seus efetivos ajudaram a servir milhões de refeições em bancos de alimentos.

Newsom disse que também estava acelerando 80 milhões de dólares (R$ 430 milhões) em apoio estadual para ajuda alimentar. O governador da Califórnia enfrentou a ordem do presidente Donald Trump de mobilizar a Guarda Nacional para apoiar as operações migratórias de autoridades federais em seu estado.

"O fracasso de Trump não é abstrato, literalmente está tirando comida da boca das pessoas", disse Newsom, que é apontado como pré-candidato democrata para a presidência em 2027.

"Milhões de americanos dependem dos benefícios alimentares para abastecer suas famílias [...] a Califórnia está trabalhando para garantir que os beneficiários [dos cupons de alimentos] não passem fome" quando os preços estão em alta.

A nível nacional, o programa de assistência alimenta mais de 42 milhões de pessoas, das quais cerca de 5,5 milhões na Califórnia.

O shutdown do governo federal, que já está em sua quarta semana, é o segundo mais longo da história, sem que haja uma solução no horizonte.

