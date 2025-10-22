Wall Street fecha em baixa por resultados decepcionantes da Netflix
A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (22), afetada pelos resultados trimestrais muito abaixo das expectativas da gigante do streaming Netflix, em um contexto de incertezas comerciais persistentes.
O índice Dow Jones caiu 0,71%, o tecnológico Nasdaq recuou 0,93% e o índice ampliado S&P 500 caiu 0,53%.
O início da temporada de resultados empresariais tem sido "globalmente sólido", mas "os resultados da Netflix foram mal recebidos [...] e afetam o ânimo" dos investidores, disse à AFP José Torres, da Interactive Brokers.
Devido à sua valorização, a Netflix "reflete altas expectativas, e se o grupo não responde a isso, o mercado terá dificuldades para aceitá-lo", comentou Dave Grecsek, da consultoria Aspirant.
A gigante do streaming reportou, no terceiro trimestre, um lucro de 2,5 bilhões de dólares (R$ 13,4 bilhões, na cotação atual), significativamente inferior ao antecipado, devido a um litígio fiscal no Brasil.
Este freio à sua impressionante rentabilidade fez com que suas ações caíssem 10,07%, para 1.116 dólares, o nível mais baixo desde maio.
O grupo Tesla, especialista em veículos elétricos, anunciou nesta quarta, depois do fechamento, uma queda de 37% em seu lucro durante o terceiro trimestre devido ao aumento dos gastos operacionais e às tarifas aduaneiras.
O mercado americano agora espera os resultados de outras grandes empresas tecnológicas como a companhia de semicondutores e processadores Intel, que será publicado nesta quinta.
"A questão é se o mercado não se entusiasmou demais com os valores relacionados à inteligência artificial" (IA), assinalou Grecsek.
Paralelamente, Wall Street está atenta aos últimos desenvolvimentos na frente comercial, enquanto Donald Trump afirmou na terça-feira que espera concluir um "bom" acordo com Pequim.
No entanto, o presidente americano advertiu que a reunião prevista para a próxima semana com seu par chinês Xi Jinping poderia não acontecer.
Quanto aos indicadores, o mercado americano espera a publicação nesta sexta do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de setembro, que foi adiado inicialmente devido à paralisação orçamentária que afeta o país.
