Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Petróleo se beneficia com perspectivas de distensões comerciais

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/10/2025 21:00

compartilhe

SIGA

As cotações do petróleo subiram nesta quarta-feira (22), impulsionadas pela hipótese de que Washington alcance novos acordos comerciais com vários de seus parceiros, o que poderia favorecer o crescimento mundial e restringir as exportações de petróleo russo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, subiu 2,07%, para 62,59 dólares.

Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento no mesmo mês, que se utiliza por primeira vez como contrato de referência, avançou 2,22%, para 58,50 dólares.

Na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que esperava fechar um "bom" acordo comercial com Pequim durante a cúpula de países da Ásia-Pacífico na próxima semana, um sinal de distensão após sua explosão de raiva há cerca de dez dias.

"Qualquer sinal de distensão nas tensões comerciais entre as duas maiores economias mundiais" melhora as perspectivas econômicas e as previsões de demanda de petróleo, disse à AFP Ole R. Hvalbye, analista da consultoria SEB.

O presidente americano também se reuniu com seu "grande amigo", o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, e ambos os mandatários mantiveram "uma excelente conversa" na qual "falaram de comércio", disse Trump.

O dirigente americano também afirmou, pela segunda vez em uma semana, que Nova Délhi tinha a intenção de interromper suas importações de petróleo russo. A Índia, o segundo maior importador de petróleo russo depois da China, não confirmou nem desmentiu essa informação.

Se o país decidir efetivamente deixar de importar petróleo russo, Moscou se veria obrigada a buscar outros exportadores, o que aumentaria a demanda de fato, uma mudança que poderia sustentar os preços.

Sobretudo porque tal mudança de rumo da Índia "poderia complicar a tarefa da Rússia de vender seu petróleo", assegura Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management, já que o número de países dispostos a comprar mais petróleo do Kremlin é limitado.

Nesta quarta, os operadores do mercado também souberam de uma queda inesperada nos estoques semanais americanos devido ao aumento do ritmo das refinarias, o que significa que a demanda continua sendo constante.

pml-tmc/ni/nth/mvl/cjc/rpr

Tópicos relacionados:

china energia eua india petroleo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay