Internacional

Lucro da Tesla cai 37% no 3º trimestre por aumento de custos e tarifas

22/10/2025 20:26

O grupo Tesla, especializado em veículos elétricos, anunciou nesta quarta-feira (22) uma queda de 37% em seus lucros no terceiro trimestre, devido ao aumento das despesas operacionais e às tarifas alfandegárias.

A companhia de Elon Musk registrou lucro líquido de 1,4 bilhão de dólares (7,5 bilhões de reais).

Além das tarifas, o comunicado de resultados da empresa mencionou o aumento dos gastos com reestruturação e a redução das receitas com créditos regulatórios como fatores que contribuíram para o resultado abaixo das expectativas dos analistas.

Embora a Tesla enfrente "incertezas de curto prazo devido a mudanças no comércio, nas tarifas e nas políticas fiscais", a empresa afirmou estar fazendo investimentos que a levarão a alcançar "um valor incrível [...] nos setores de transporte, energia e robótica".

As vendas de veículos elétricos produzidos pela Tesla e outras montadoras nos Estados Unidos tiveram um impulso no terceiro trimestre com o fim, em 30 de setembro, de um crédito fiscal federal, o que levou os consumidores a anteciparem as compras desses veículos.

As vendas de carros da Tesla, no entanto, têm enfraquecido na Europa e nos Estados Unidos, em meio a boicotes e atos de vandalismo contra os veículos.

Apesar do aumento temporário nas vendas nos Estados Unidos no último trimestre, é esperada uma queda no quarto trimestre, segundo analistas.

