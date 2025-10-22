'Estou bem', afirma Brigitte Bardot após rumores sobre sua saúde

"Estou bem", afirmou na noite desta quarta-feira (22) a atriz francesa Brigitte Bardot, em uma mensagem publicada na rede social X, em resposta a rumores que circulavam nas redes sobre seu estado de saúde.

"Não sei quem foi o imbecil que lançou essa fake news sobre o meu falecimento esta noite, mas saibam que estou bem e não pretendo jogar a toalha", declarou a lendária estrela do cinema francês, de 91 anos.

Bardot retornou para casa na sexta-feira, 17 de outubro, após uma intervenção cirúrgica que exigiu sua hospitalização em Toulon, no sul da França, informou na ocasião a sua assessoria em comunicado enviado à AFP.

A veterana estrela do cinema francês "foi hospitalizada brevemente no hospital privado Saint-Jean de Toulon para se submeter a uma pequena cirurgia que transcorreu de forma satisfatória", acrescenta a nota.

Brigitte Bardot, que abandonou o cinema nos anos 1970 para se dedicar à defesa dos animais, vive entre sua famosa residência La Madrague, em Saint-Tropez, no sul da França, e uma segunda casa no interior, La Garrigue, onde abriga animais e mantém uma capela particular.

Em maio, em entrevista ao canal BFMTV, Bardot contou que vive "como uma agricultora", cercada de seus animais, e que não possui "nem celular nem computador".

