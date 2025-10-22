Bellingham marca em jogada de Vini e Real Madrid vence Juventus (1-0) na Champions

Um único gol de Jude Bellingham deu a vitória por 1 a 0 ao Real Madrid sobre a Juventus nesta quarta-feira (22), no Santiago Bernabéu, e manteve o time merengue com 100% de aproveitamento na competição.

O gol do jogo saiu aos 12 minutos do segundo tempo, quando Vinícius Júnior invadiu a área pela esquerda, deixou três marcadores para trás e chutou cruzado de canhota.

A bola bateu na trave e, no rebote, Bellingham só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Com a vitória, o Real Madrid se junta a Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Inter de Milão e Arsenal como os únicos times com 9 pontos depois de três jogos.

O jogo no Santiago Bernabéu começou com a Juventus pressionando. Aos 15 minutos, Federico Gatti obrigou Thibaut Courtois a fazer boa defesa.

Aos 40, os espanhóis responderam em um chute forte de Kylian Mbappé que o goleiro Michele di Gregorio defendeu.

Três minutos depois, o zagueiro brasileiro Éder Militão finalizou por cima do travessão após receber de Mbappé.

No início do segundo tempo, a Juve quase abriu o placar em um lance cara a cara de Dusan Vlahovic que Courtois salvou com o pé.

Até que brilhou a estrela de Vini Jr., que em belo lance individual abriu espaço na defesa italiana na jogada do gol de Bellingham.

"Sabíamos que seria um jogo competitivo, com momentos diferentes. No primeiro tempo, melhoramos, lutamos para matar o jogo. Conversamos no intervalo, nos ajustamos um pouco e fomos muito bem", disse o técnico Xabi Alonso em entrevista coletiva.

"Depois do gol, tivemos bons momentos e tivemos chances de matar o jogo", continuou Alonso, que destacou a importância do clássico do próximo domingo contra o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol.

"Tem muito significado, tanto para o jogo em si quanto para a classificação e o impacto", comentou.

Na próxima rodada da Champions, no dia 4 de novembro, o Real Madrid vai a Anfield para enfrentar o Liverpool.

