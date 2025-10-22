Trump diz que será 'muito duro' com traficantes em terra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira (22) que está pronto para atingir de forma "muito dura" os traficantes que transitam por terra, após uma série de ataques letais contra lanchas que supostamente carregavam drogas no Caribe e no Pacífico.

O governo dará explicações ao Congresso antes de proceder com esses ataques em terra, acrescentou Trump aos jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, sem mais detalhes.

"Vamos golpeá-los muito duro quando vierem por terra, ainda não experimentamos isso", declarou. "Provavelmente voltaremos ao Congresso e explicaremos exatamente o que faremos quando passarmos para [ações em] terra", disse, em alusão a esses possíveis ataques.

