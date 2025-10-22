Assine
Estêvão marca e Chelsea goleia Ajax (5-1) na Champions

AFP
AFP
22/10/2025 18:53

Com um gol de pênalti de Estêvão, o Chelsea atropelou o Ajax por 5 a 1 nesta quarta-feira (22), em Stamford Bridge, pela terceira rodada da Liga dos Campeões.

Com o resultado, o time londrino soma seis pontos e fica na cola do Top 8 da tabela, que dá uma vaga direta nas oitavas de final da Champions.

Por sua vez, o Ajax soma sua terceira derrota e fica na lanterna.

No jogo desta quarta-feira, o time holandês ficou com um homem a menos desde os 15 minutos pela expulsão do volante Kenneth Taylor.

O Chelsea abriu o placar pouco depois, com Marc Guiu (18'), e ampliou com Moisés Caicedo (27').

O Ajax ainda diminuiu com Wout Weghorst cobrando pênalti (33'), mas os ingleses foram para o intervalo vencendo por 4 a 1 graças aos gols de Enzo Fernández (45') e Estêvão (45'6), ambos da marca dos 11 metros.

O quinto saiu no início do segundo tempo, dos pés do jovem atacante inglês Tyrique George (48').

A vitória dá confiança ao Chelsea para a sequência na temporada. Na próxima rodada da Champions, no dia 5 de novembro, os 'Blues' visitarão o Qarabag, do Azerbaijão.

jta/iga/dr/cb

