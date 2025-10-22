Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que espera que 'enormes' sanções contra Rússia sejam de curta duração

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/10/2025 18:53

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (22) que espera que as sanções contra as duas maiores petrolíferas da Rússia devido à falta de avanços nas negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia possam ser levantadas em breve.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Estas são sanções enormes [...] e esperamos que não durem muito tempo. Esperamos que a guerra se resolva", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, durante reunião com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

ft/aha/db/val/db/rpr

Tópicos relacionados:

eua otan politica russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay