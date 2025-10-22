Assine
EUA anuncia sanções às maiores petrolíferas russas

22/10/2025 18:31

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou nesta quarta-feira (22) sanções contra duas das maiores empresas petrolíferas russas, Rosneft e Lukoil, com o argumento de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se recusa "a pôr fim" à guerra na Ucrânia.

O anúncio das sanções ocorre depois que o presidente americano Donald Trump adiou uma reunião com Putin em Budapeste ante a falta de progresso para deter a invasão russa da Ucrânia.

"Diante da negativa do presidente Putin a interromper esta guerra sem sentido, o Departamento do Tesouro impõe sanções a duas das mais importantes companhias petrolíferas que financiam a máquina de guerra do Kremlin", disse Bessent em comunicado.

