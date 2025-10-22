Assine
Internacional

Desnutrição de gestantes em Gaza 'terá efeitos geracionais' (ONU)

AFP
AFP
Repórter
22/10/2025 18:07

A desnutrição de gestantes na Faixa de Gaza "terá efeitos geracionais" e "provavelmente vai exigir cuidados por toda a vida" para os bebês que estão nascendo, alertou, nesta quarta-feira (22), um representante do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA).

Após uma missão em Jerusalém, Cisjordânia e na Faixa de Gaza, Andrew Saberton comparou a magnitude "da devastação" no território palestino ao "set de filmagem de um filme distópico", em entrevista coletiva na sede da ONU, em Nova York.

O diretor da agência da ONU para a saúde sexual e reprodutiva observou que um em cada quatro habitantes da Faixa de Gaza sofre de fome, incluindo 11.500 mulheres grávidas. Em consequência disso, 70% dos recém-nascidos são prematuros e têm baixo peso, em comparação com 20% em outubro de 2023.

Segundo Saberton, a maioria das unidades neonatais opera com 170% de sua capacidade, o que as força a colocar vários bebês na mesma incubadora. Uma em cada três gestações é considerada de alto risco, e a taxa de mortalidade materna é alta, afirmou, ressaltando que "a desnutrição é o problema mais grave".

A falta de medicamentos e infraestrutura médica também é um fator: 94% dos hospitais estão danificados ou destruídos, e apenas 15% das instalações oferecem atendimento obstétrico de emergência. A escassez de contraceptivos leva algumas mulheres a recorrer a abortos arriscados.

"Para 700.000 mulheres e meninas, o ciclo menstrual é um pesadelo, devido à falta de privacidade, água potável, produtos de higiene e absorventes", acrescentou Saberton. Como consequência, "estima-se que 170 mil pessoas sofram de problemas urinários ou reprodutivos importantes".

Desde o cessar-fogo que entrou em vigor no último dia 10, o UNFPA pôde "levar ajuda" e "distribuir suprimentos e equipamentos médicos que estavam pré-posicionados" no território palestino, onde acontecem 130 nascimentos por dia, segundo Saberton. "Mas o fluxo de ajuda permitido está longe de ser suficiente", acrescentou.

pel/vla/ad/val/lb/mvv

