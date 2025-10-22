Com duelo de goleiros reservas, LDU e Palmeiras medem forças na semifinal da Libertadores

Com seus goleiros titulares lesionados, a surpreendente LDU e o poderoso Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (23), em Quito, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

No 'Verdão', Weverton sofreu uma fissura na mão direita e vai ser substituído por Carlos Miguel, que estreou no último domingo, na derrota por 3 a 2 para o Flamengo no Campeonato Brasileiro.

"A oportunidade, quando chega, não te avisa uma semana ou três dias antes", disse o goleiro de 26 anos.

"Agora, o mais importante é tentar chegar à final da Libertadores", acrescentou.

Por sua vez, os equatorianos não terão Gonzalo Valle, que não sofreu gols em sete dos dez jogos da equipe até aqui, mas não jogará a semifinal devido a uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo.

Mas além da solidez defensiva, a LDU tem levado vantagem sobre os brasileiros no mata-mata.

Mas oitavas de final, eliminou o atual campeão, Botafogo e, nas quartas, passou pelo São Paulo.

Do outro lado, a força e a eficiência do Palmeiras na bola parada prometem uma atuação espetacular no estádio Rodrigo Paz Delgado, na capital equatoriana.

- Fome acumulada -

Sem Valle, que também brilha na seleção do Equador, a LDU vai apostar na experiência do ídolo Alexander "Dida" Domínguez, de 38 anos, que tem dez títulos pelo clube.

"Obviamente vai brilhar como todos os jogadores sob o comando do professor Tiago Nunes", disse em entrevista Isaac Álvares, dirigente da LDU.

O time de Quito chega com uma fome de glória acumulada há 17 anos, quando disputou pela última vez uma semifinal de Libertadores, na campanha histórica do título de 2008.

"O Palmeiras é um dos melhores times do continente, mas nós estamos preparados para vencer", disse o zagueiro Leonel Quiñónez.

O jogo de volta será na semana que vem, em São Paulo, e quem se classificar vai enfrentar na grande final de 29 de novembro o vencedor do confronto entre Flamengo e Racing.

- Prováveis escalações:

LDU: Alexander Domínguez - Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Richard Mina - José Quintero, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Leonel Quiñónez - Bryan Ramírez e Michael Estrada. Técnico: Tiago Nunes.

Palmeiras: Carlos Miguel - Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez - Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio, Anderson - Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

pld/ag/cb/mvv