Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Sinner atropela Altmaier e vai às oitavas do ATP 500 de Viena

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/10/2025 16:08

compartilhe

SIGA

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, avançou sem complicações às oitavas de final do ATP 500 de Viena, ao derrotar o alemão Daniel Altmaier (N.51) nesta quarta-feira (22).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-2, em apenas 58 minutos.

Este foi o retorno do italiano de 24 anos ao circuito desde que abandonou o Masters 1000 de Xangai na terceira rodada, há duas semanas.

Desde então, Sinner participou há alguns dias de um torneio de exibição na Arábia Saudita, no qual derrotou Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas.

Em Viena, ele terá como próximo adversário o também italiano Flavio Cobolli (N.22), que derrotou o tcheco Tomas Machac (N.31).

-- Resultados desta quarta-feira ATP 500 de Viena:

- Simples masculino - Primeira rodada:

Jannik Sinner (ITA) x Daniel Altmaier (ALE) 6-0, 6-2

Flavio Cobolli (ITA) x Tomas Machac (CZE) 7-6 (8/6), 6-2

Matteo Berrettini (ITA) x Alexei Popyrin (AUS) 7-6 (7/5), 6-3

Daniil Medvedev (RUS) x Nuno Borges (POR) 6-4, 6-7 (7/9), 6-2

Corentin Moutet (FRA) x Damir Dzumhur (BIH) 6-3, 6-0

- Simples masculino - Oitavas de final:

Tallon Griekspoor (HOL) x Brandon Nakashima (EUA) 7-6 (7/4), 7-6 (7/2)

bur-bdu/dr/iga/cb/mvv

Tópicos relacionados:

atp aut ita tenis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay