Sinner atropela Altmaier e vai às oitavas do ATP 500 de Viena

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, avançou sem complicações às oitavas de final do ATP 500 de Viena, ao derrotar o alemão Daniel Altmaier (N.51) nesta quarta-feira (22).

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-2, em apenas 58 minutos.

Este foi o retorno do italiano de 24 anos ao circuito desde que abandonou o Masters 1000 de Xangai na terceira rodada, há duas semanas.

Desde então, Sinner participou há alguns dias de um torneio de exibição na Arábia Saudita, no qual derrotou Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas.

Em Viena, ele terá como próximo adversário o também italiano Flavio Cobolli (N.22), que derrotou o tcheco Tomas Machac (N.31).

-- Resultados desta quarta-feira ATP 500 de Viena:

- Simples masculino - Primeira rodada:

Jannik Sinner (ITA) x Daniel Altmaier (ALE) 6-0, 6-2

Flavio Cobolli (ITA) x Tomas Machac (CZE) 7-6 (8/6), 6-2

Matteo Berrettini (ITA) x Alexei Popyrin (AUS) 7-6 (7/5), 6-3

Daniil Medvedev (RUS) x Nuno Borges (POR) 6-4, 6-7 (7/9), 6-2

Corentin Moutet (FRA) x Damir Dzumhur (BIH) 6-3, 6-0

- Simples masculino - Oitavas de final:

Tallon Griekspoor (HOL) x Brandon Nakashima (EUA) 7-6 (7/4), 7-6 (7/2)

