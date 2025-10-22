Louvre afirma que coroa imperial danificada durante roubo poderá ser restaurada

A diretora do Museu do Louvre declarou nesta quarta-feira (22) que a coroa incrustada com diamantes e esmeraldas, que caiu no chão enquanto os ladrões fugiam com joias imperiais no fim de semana, poderá ser restaurada.

A coroa, do século XIX e pertencente à imperatriz Eugenia — esposa de Napoleão III — está adornada com 1.354 diamantes e 56 esmeraldas, segundo o site do museu.

"As avaliações iniciais sugerem que uma delicada restauração é possível", afirmou Laurence des Cars, diretora do Louvre.

Des Cars explicou que a peça provavelmente não foi danificada pela queda, mas sim quando os ladrões tentaram retirá-la à força por uma abertura estreita demais da sua vitrine. "Foi esmagada ao ser extraída da vitrine", detalhou.

Após um estudo realizado em 2014, o museu encomendou novas vitrines de "alta joalheria ultrarresistentes" para abrigar as joias da coroa na Galeria Apolo, lembrou des Cars.

"O vidro não se quebrou; ele rachou, e os ladrões conseguiram passar as mãos, mas o vidro resistiu", explicou.

Os ladrões fugiram com outras oito peças, entre elas um colar de esmeraldas e diamantes que Napoleão I deu à sua esposa, a imperatriz Maria Luísa.

