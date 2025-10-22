Missa de canonização de venezuelanos é cancelada em meio a confrontos entre Maduro e cardeal

A Igreja Católica anunciou, nesta quarta-feira (22), o cancelamento de uma grande missa em Caracas para a canonização do "médico dos pobres" José Gregorio Hernández, em meio a um confronto entre o presidente Nicolás Maduro e um cardeal venezuelano.

A arquidiocese de Caracas informou que a decisão se deveu a problemas de lotação no estádio de beisebol de Caracas, onde a cerimônia estava marcada para sábado. A arquidiocese afirmou que os pedidos de ingressos para o evento excederam a capacidade de quase 40.000 pessoas.

A Venezuela celebra a canonização de José Gregorio Hernández, venerado por milhões, e da freira menos conhecida Carmen Rendiles. O papa Leão XIV presidiu a cerimônia no Vaticano no último fim de semana.

A Igreja havia solicitado esta missa monumental, que agora foi substituída por cerimônias em várias paróquias do país.

"É uma questão de segurança", disse Armelim De Sousa, padre da arquidiocese, em entrevista coletiva. "Isso implicava a necessidade de ter três estádios".

A suspensão também coincide com uma troca de declarações entre Maduro e o cardeal e ex-arcebispo de Caracas, Baltazar Porras, crítico do chavismo.

De Sousa, no entanto, evitou abordar o aspecto político e insistiu que a suspensão se deveu a uma questão logística.

