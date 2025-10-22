Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cuba anuncia ao México a captura de chefão chinês do fentanil

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/10/2025 13:36

compartilhe

SIGA

Um traficante de drogas chinês, identificado como um dos maiores fornecedores de fentanil para os principais cartéis mexicanos e procurado pelos Estados Unidos, foi capturado em Cuba, informaram fontes de segurança mexicanas à AFP nesta quarta-feira (22). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O traficante de drogas Zhi Dong Zang, também conhecido como Brother Wang, está detido na ilha enquanto as autoridades mexicanas aguardam a confirmação de Cuba sobre se ele será deportado para o México ou se um pedido de extradição deve ser formalizado, acrescentaram as fontes.

jla/mar/aa/dd

Tópicos relacionados:

china crime cuba diplomacia eua extradicao mexico narcotrafico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay