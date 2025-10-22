Naufrágio na costa da Tunísia deixa 40 migrantes mortos, entre eles vários bebês

Ao menos 40 migrantes da África Subsaariana, incluindo vários bebês, morreram no mar na costa da Tunísia nesta quarta-feira (22), enquanto tentavam chegar à Europa, informou uma fonte do Ministério Público à AFP.

A embarcação precária, com 70 pessoas a bordo, afundou perto de Salakta, uma cidade costeira perto de Mahdia, no sudeste do país.

Quarenta pessoas morreram e 30 foram resgatadas, disse Walid Chtabri, porta-voz do Ministério Público de Mahdia.

O oficial de justiça não pôde fornecer mais detalhes sobre o ponto de partida da embarcação ou a causa do naufrágio.

A rota central do Mediterrâneo é considerada particularmente perigosa. Desde 2014, 32.803 migrantes morreram ou desapareceram nessa travessia, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A Tunísia, cujo litoral está localizado em alguns pontos a menos de 150 km da ilha italiana de Lampedusa, tornou-se nos últimos anos — junto com a Líbia — um dos principais pontos de partida no norte da África para aqueles que buscam chegar à Europa.

Em 2023, a Tunísia assinou um acordo de 255 milhões de euros (cerca de 1,3 bilhão de reais, na cotação da época) com a União Europeia, quase metade destinada ao combate à migração irregular, o que provocou uma queda acentuada nas partidas para a Itália.

Desde o início de 2025, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), 55.976 pessoas chegaram à costa italiana, um aumento de 2% em relação ao ano anterior.

No início de abril, as autoridades da Tunísia começaram a desmantelar os acampamentos informais de migrantes instalados em olivais perto de Sfax, onde viviam cerca de 20.000 pessoas.

