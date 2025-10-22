Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

COI repreende Indonésia por negar participação de israelenses em Mundial de ginástica

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/10/2025 11:40

compartilhe

SIGA

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, nesta quarta-feira (22), que rompeu o diálogo com a Indonésia como sanção pela recusa do país asiático em conceder vistos aos ginastas israelenses que deviam participar do Mundial que está sendo disputado em Jacarta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Todos os atletas, equipes e oficiais esportivos que cumpram os critérios de elegibilidade devem poder participar de competições e eventos esportivos internacionais, sem sofrer nenhum tipo de discriminação por parte do país anfitrião, de acordo com a Carta Olímpica", recordou no preâmbulo a comissão executiva do COI, que se reuniu esta semana para discutir o assunto. 

Com o objetivo de dissuadir outros países de tomar iniciativas semelhantes, o COI tomou diversas medidas contra a Indonésia, como a de "encerrar toda forma de diálogo com o Comitê Nacional indonésio em relação à organização de futuras edições dos Jogos Olímpicos" e outros eventos.

O COI também solicita às federações internacionais que não concedam a organização de eventos esportivos ao país e convocou tanto o comitê indonésio quanto a Federação Internacional de Ginástica para uma reunião "para discutir a situação que ocorreu".

A Indonésia, a nação de maioria muçulmana mais populosa do mundo, não mantém relações diplomáticas com Israel e apoia a causa palestina.

O governo indonésio "tem uma política firmemente estabelecida de não manter contato com Israel enquanto este não reconhecer a existência de uma Palestina livre e soberana", explicaram as autoridades do país para justificar a recusa em conceder vistos à delegação de Israel como represália pelo conflito em Gaza.

bdx/bde/mcd/mb/yr/aa

Tópicos relacionados:

2025 artitistica conflito esporte ginastica indonesia israel justica palestinos politica wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay