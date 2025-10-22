COI repreende Indonésia por negar participação de israelenses em Mundial de ginástica
O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, nesta quarta-feira (22), que rompeu o diálogo com a Indonésia como sanção pela recusa do país asiático em conceder vistos aos ginastas israelenses que deviam participar do Mundial que está sendo disputado em Jacarta.
"Todos os atletas, equipes e oficiais esportivos que cumpram os critérios de elegibilidade devem poder participar de competições e eventos esportivos internacionais, sem sofrer nenhum tipo de discriminação por parte do país anfitrião, de acordo com a Carta Olímpica", recordou no preâmbulo a comissão executiva do COI, que se reuniu esta semana para discutir o assunto.
Com o objetivo de dissuadir outros países de tomar iniciativas semelhantes, o COI tomou diversas medidas contra a Indonésia, como a de "encerrar toda forma de diálogo com o Comitê Nacional indonésio em relação à organização de futuras edições dos Jogos Olímpicos" e outros eventos.
O COI também solicita às federações internacionais que não concedam a organização de eventos esportivos ao país e convocou tanto o comitê indonésio quanto a Federação Internacional de Ginástica para uma reunião "para discutir a situação que ocorreu".
A Indonésia, a nação de maioria muçulmana mais populosa do mundo, não mantém relações diplomáticas com Israel e apoia a causa palestina.
O governo indonésio "tem uma política firmemente estabelecida de não manter contato com Israel enquanto este não reconhecer a existência de uma Palestina livre e soberana", explicaram as autoridades do país para justificar a recusa em conceder vistos à delegação de Israel como represália pelo conflito em Gaza.
