Putin supervisiona exercícios de forças nucleares

22/10/2025 10:29

O presidente russo, Vladimir Putin, supervisionou nesta quarta-feira (22) exercícios das forças nucleares estratégicas da Rússia que incluíram testes de mísseis lançados da superfície e do ar, anunciou o Kremlin.

Durante essas manobras, planejadas com antecedência e às quais Putin assistiu por videoconferência, o Exército russo realizou um lançamento de teste de um míssil balístico intercontinental Yars a partir do cosmódromo de Plesetsk, perto do Círculo Polar Ártico, com destino a um campo de treinamento em Kamchatka, no Extremo Oriente russo.

Também foi lançado um míssil balístico Sineva, com alcance de até 11.500 km, a partir de um submarino no mar de Barents, informou o Kremlin em comunicado.

Mísseis de cruzeiro foram disparados por bombardeiros estratégicos russos Tu-95MS.

"Todas as tarefas dos exercícios foram cumpridas com sucesso", afirmou o Kremlin.

O anúncio dessas manobras russas ocorre uma semana após o início dos exercícios anuais das forças nucleares da Otan, que envolvem cerca de 2.000 efetivos, 71 aviões e 14 países.

Esses exercícios ocidentais, com duração de cerca de duas semanas, são realizados a partir de bases militares em Países Baixos, Bélgica, Reino Unido e Dinamarca, bem como sobre o Mar do Norte.

"Exercícios deste tipo sempre são objeto de atenção especial por parte de nossos militares", declarou na terça-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, destacando que a Rússia toma "as medidas adequadas" para preparar seu potencial militar.

